Gürlek’in ataması yargıya taşınacak

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla "Adalet Bakanı" yapılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, göreve tartışmalı açıklamalarla başladı. Adalet Bakanlığı olarak atanmasının üçüncü gününde tutukluların avukatları ile görüşmesini hedef alan Akın Gürlek, bu görüşmelerin kısıtlanması için yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu iddia etti. Bununla de yetinmeyen Gürlek, sosyal medyada anonimliği hedef alan bir yasal düzenleme hazırlığı duyurdu. Açıklamalarıyla tepki Çeken Gürlek’in ataması bugün Danıştay’a taşınacak.

HUKUKA BİR SALDIRI

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının iptali için yarın Danıştay’da dava açacaklarını bildirdi. Avukat Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanma işleminin iptali için Ankara Barosu avukatları olarak dava açıyoruz. Çağrı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını korumak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. ‘Adalet Bakanı’ adı altında yapılan Akın Gürlek hakkındaki atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır. Bu işlemin iptali için 16 Şubat 2026 Pazartesi, saat 11.00’de Danıştay’da dava açılacaktır. Dava açıldıktan sonra, Danıştay girişinde basın açıklaması yapılacaktır. Halkımızı ve ilerici kamuoyunu, basın açıklamasında birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz."

Gürlek’in açıklamaları baroların da tepkisini çekmişti. İstanbul Barosu, “Savunma hakkını daraltmaya yönelik her türlü girişimin karşısında olacağız” derken Diyarbakır Barosu da “Bu açıklamanın tutuklu siyasetçileri hedef aldığı ortada” ifadelerini kullanmıştı. 80 baro tarafından yayımlanan ortak açıklamada ise Bakan Gürlek’in açıklamalarının yargının kurucu unsuru olan avukatları hedef aldığı ifade edilmiş ve bu tutumun hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilmişti.

Akın Gürlek’in sosyal medyada anonimliği hedef alan bir yasal düzenleme hazırlığı duyurması da yine tepkilere neden oldu.

HEDEF SOSYAL MEDYA

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, söz konusu düzenlemenin ‘Aile Paketi’ne dahil edilebileceğini yazdı. Gürlek, sosyal medyaya dair, "Burada hakim, savcı arkadaşlar özellikle linç ediliyor. Bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazıyı yayımlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye gazetesinde yayımlanan haberde, “Aile Paketi” olarak adlandırılan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulmasının beklendiği aktarıldı. düzenlemeyle, sosyal ağ sağlayıcılarına kimlik doğrulama ve yaş sınırı mekanizması mecburiyeti getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca "Oyun bağımlılığı üzerinden çocukları kumara alıştıran ödüllü oyun uygulamaları ve sitelere erişime kapatılacak" denildi.

∗∗∗

ÇİFTÇİ, AĞAR’LA BAŞLADI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Erzurum Valiliği’nden İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çiftçi, Susurluk davası sanıklarından, faili meçhullerle anılan eski bürokrat, polis ve siyasetçi Mehmet Ağar’ın kendisini ziyaret ettiğini ifade etti.

Çiftçi, "1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar’a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Böylece Çiftçi’yi, yeni görevi nedeni ile makamında tebrik eden ilk isimlerden biri Mehmet Ağar oldu.