Güroymak’ta gıda denetimi yapıldı

Bitlis’in Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, şarküteri ve kasaplara yönelik gıda denetimi yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mevzuat çerçevesinde tedbirler alınması kamu sağlığı ve tüketicilerin gıda güvenilirliği sağlanması amacıyla ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlilerince denetimlerimiz Bakanlığımızın talimatlarıyla devam etmektedir. Bakanlığımız tarafından başlatılan ve tüm yurtta devam eden gıda üretim/tüketim yerleri, market, şarküteri ve kasapların denetimleri; ilçe müdürlüğümüz gıda birimince yapılmaktadır. Yüzde 75 oranında tamamlanan denetimlerde, 20 işletme kayıt altına alınmış, kaydı olmayan işletmelere cezai işlem uygulanmak üzere çalışma başlatılmıştır.

Tüketicilerimizin sağlığı bizim sağlığımızdır dyerek; gıda tüketim yerlerine gerekli uyarılar yapılmıştır.Vatandaslarımız Sağlıklı Gıda İçin Alo 174‘ü arayabilir" denildi.