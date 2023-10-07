Gürpınar Balık Hali'nde denetim: 3 kişiye 49 bin lira ceza

Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde boy ve zaman yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen yaklaşık 3 ton su ürününe el konuldu. Denetimlerde 3 kişiye 49 bin 153 lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde dün denetim yapıldı.

Denetimlerde boy ve zaman yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen108 kutu istavrit balığı, 77 kutu mezgit balığı, 11 adet kalkan balığı, 4 adet ıstakozla birlikte yaklaşık 3 tona yakın su ürününe el konuldu. 3 kişiye ise 49 bin lira ceza yazıldı. Canlı olduğu belirlenen 4 ıstakoz ise denize bırakıldı.

