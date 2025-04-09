Gürsel Erol'dan Meclis'te AKP'li vekillere protesto: 5 dakika konuşmadı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Genel Kurul'da az sayıda AKP milletvekili bulunduğunu söyleyerek, AKP milletvekillerini protesto etmek için kalan süresi boyunca konuşmadı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, İçtüzüğe göre milletvekili konuşmalarının Başkanlığa ve Genel Kurul'a hitap edilerek kürsüden yapılacağını hatırlattı.

Gürsel Erol, yaklaşık 5,5 dakika konuşmayarak durumu protesto etti.

Erol, bir süre daha sessiz şekilde bekledikten sonra teşekkür ederek kürsüden ayrıldı.

Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Yurttaşlarım, Milletvekilliğim sürecinde, bana verilen yetkiyle halkımızın sesi olmak için Meclis kürsüsünde defalarca konuştum. Kentimin sorunlarını, emeklimizi, gencimizi,çiftçimizi, esnafımızı, üreticimizi, polis ve askerimizi dile getirdim. Ama bugün, belki de en etkili konuşmamı susarak yaptım" dedi.

Erol, "Geleceğimizi yakından ilgilendiren İklim Kanunu’nun görüşüldüğü oturumda, kanun teklifinin sahibi olan AKP milletvekillerinin Genel Kurul’da olmamasını sessiz kalarak protesto ettim. Bu sessizlik, umuyorum ki Türkiye’nin ortak sesi olur. Çünkü biz, bundan sonra ülkemizi, çocuklarımızın yarınlarını ilgilendiren hiçbir konuda susmayacağız" ifadelerini kullandı.