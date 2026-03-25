Gürsel Erol kimdir? CHP Milletvekili Gürsel Erol’un kariyeri ve siyasi hayatı

Türkiye siyasetinde uzun yıllardır aktif rol oynayan isimlerden biri olan Gürsel Erol, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. “Gürsel Erol kimdir?”, “Hangi görevlerde bulundu?” ve “Siyasi kariyeri nasıl şekillendi?” gibi sorular, son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte CHP Milletvekili Gürsel Erol’un hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında tüm detaylar.

GÜRSEL EROL KİMDİR?

Gürsel Erol, 1963 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Aslen Tunceli kökenli olan Erol, iş insanı kimliğinin yanı sıra uzun yıllardır aktif siyasetin içinde yer alan bir isimdir. Eğitimini lise düzeyinde tamamlayan Erol, genç yaşlardan itibaren siyasetle ilgilenmeye başladı.

GÜRSEL EROL’UN SİYASİ KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Gürsel Erol’un siyasi kariyeri 1990’lı yıllarda şekillenmeye başladı. 1991 yılında SHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlenerek aktif siyasete adım attı.

SHP ve CHP dönemindeki görevleri

1991: SHP Gençlik Kolları Genel Başkanı

1992-1995: SHP ve CHP Elazığ İl Başkanlığı

1995: CHP Elazığ 1. sıra milletvekili adayı

Bu süreçte yerel ve ulusal siyasette önemli görevler üstlenen Erol, parti teşkilatlarında aktif rol oynadı.

SİVİL TOPLUM VE VAKIF ÇALIŞMALARI

Gürsel Erol, sadece siyaset alanında değil, sivil toplum kuruluşlarında da önemli görevler üstlendi.

1995-2014: Tunceli Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanlığı

Alevi sivil toplum örgütlerinde başkanlık görevleri

Bu görevleri sayesinde toplumsal konulara yönelik çalışmalarda aktif rol aldı.

MİLLETVEKİLLİĞİ SÜRECİ

Gürsel Erol, farklı dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekili olarak görev yaptı.

Dönem Görev 26. Dönem CHP Tunceli Milletvekili 27. Dönem CHP Elazığ Milletvekili 28. Dönem CHP Elazığ Milletvekili

Kasım 2015 seçimlerinde Tunceli milletvekili olarak TBMM’ye giren Erol, 2018 ve 2023 seçimlerinde ise Elazığ milletvekili olarak görevine devam etti.

TBMM’de üstlendiği görevler

İçişleri Komisyonu CHP Grup Sözcülüğü

CHP Parti Meclisi Üyeliği (18 Ocak 2016)

Bu görevlerde bulunarak hem yasama faaliyetlerinde hem de parti politikalarının belirlenmesinde etkili oldu.

AİLE HAYATI VE KÖKENİ

Diyap Ağa’nın torunu olan Erol, aynı zamanda eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’in yeğeni ve Alper Taşdelen’in kuzenidir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

GÜRSEL EROL’UN KARİYERİNİN GENEL ÖZETİ

Bilgi Detay Doğum 1963, Elazığ Köken Tunceli Eğitim Lise Siyasi Parti CHP Görev Milletvekili Aile Evli, 3 çocuk

Gürsel Erol kimdir?

Gürsel Erol, CHP Elazığ milletvekili olan Türk siyasetçi ve iş insanıdır.

Gürsel Erol nerelidir?

Elazığ doğumlu olup aslen Tuncelilidir.

Gürsel Erol kaç yaşında?

1963 doğumlu olan Gürsel Erol, 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

Gürsel Erol hangi partiden?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir.

Kaç dönem milletvekilliği yaptı?

26, 27 ve 28. dönemlerde milletvekilliği yapmıştır.