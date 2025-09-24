Gürsel Tekin: "Biz yargıyla geldik, kongreyle gitmeyiz"

İktidarın yargı eliyle CHP'ye yönelik operasyonlarından biri de 38. İstanbul İl Kongresi'nin 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesi olmuştu.

Mahkeme, aldığı ara kararla kongreyi iptal etti. Mahkemenin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Karara tepkiler sürerken Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Başvurunun ardından kongre bugün gerçekleşti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin işgal ettiği Sarıyer'deki eski CHP İl Başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR AN ÖNCE SONLANSIN"

Gürsel Tekin, “Ben kongre tartışması içine girmiyorum. Hiç girmedik. Bizim hukuken yapmamız gereken çokça işler var. Halen demirbaşlarımızı alamadık. Halen kasayı alamadık. Bütün buna rağmen, birçok arkadaşlarımızın kötülüklerine rağmen asla bir gün yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" dedi.