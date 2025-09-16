Gürsel Tekin: Bu mahkemenin hiçbir tarafında yokuz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin, kayyum atanan Can Holding’in sahibi olduğu Habertürk TV’de kanalın genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

Tekin, CHP ile ilgili dava süreçlerinin parçası olmadığını ileri sürerek şunları ifade etti:

“Gerek Cemal Canpolat ve gerekse sayın Özgür Çelik ve onlara yakın insanların konuşmaları beni dehşete düşürdü. 'Biz bir ailenin parçalarıyız, tarihimizin birçok döneminde kongreleri izleyen insanım, yarın sokakta birbirinizin gözüne bakacak cümleler kullanın' dedim. Günün sonunda mahkemelik oldu. Mahkeme karar aldı. Bu mahkemenin hiçbir tarafında yokuz. Ne Özgür Çelik ne Cemal Canpolat tarafındayız. Bu davayı açan yine CHP delegeleridir.”

“BİNA ÇAĞRI HEYETİNE AİT”

Öte yandan Sarıyer’deki CHP binasının kayyuma ait olduğunu savunan Tekin, şunları dile getirdi:

“Genel merkezimiz Sarıyer'e de başvuru yapmış. 'Buradaki binamızı Bahçelievler'e taşıdık' diye. Ayın 2'sinden itibaren bina Çağrı Heyeti'ne ait. İlçe seçim kurulu da bilmediği için biz başvurumuzu yaptık. Başvuruya cevap gelmeyince arkadaşlarımız ilgilendirdiler. Sonuçta buranın resmi olarak İstanbul İl binası olduğuna dair belgeler intikal edince karar defterlerimiz alındı. Delege, yönetici, ilçe, il başkanlarımızın bilgilerini almak için arkadaşlarımız başvuru apmı. 'Onlar da 'genel merkezden alın' demiş. Aslında ben bilgileri alabilirdim. Bina şu anda Çağrı Heyeti'ne aittir Bina hepimizin binasıdır. Genel başkanımız ve yöneticilerimiz binayı çok rahat kullanabilir.”

ERDOĞAN DA BENZER KONUŞTU

Gürsel Tekin’in bu akşamki sözleri akıllara Erdoğan’ın gündüz saatlerinde servis edilen sözlerini getirdi.

CHP kurultayına ilişkin soruya Erdoğan, "Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz" demiş ve "Biz ara karardan sonra yargının vereceği kararı, bu mutlak butlan mı olur, başka türlü bir karar mı çıkar, hepsini yargının vereceği karardan sonra göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.