Gürsel Tekin'den "Bahçelievler mi, Sarıyer mi? sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Taksim'de açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Gürsel Tekin anıta CHP İstanbul İl Başkanlığı adına çelenk koyduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, "Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahçup etmeyeceğiz" dedi.

Fotoğraf: DHA

Bina tartışmasına girmek istemediklerini söyleyen Tekin, "Genel Başkanımız hangi binayı uygun görüyorsa" ifadesini kullandı.

Dün kendisine gösterilen tepkileri de değerlendiren Tekin, "Canları sağolsun demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahçup etmeyeceğiz." diye konuştu.

"BİZİM RESMİ BİNAMIZ SARIYER'DE"

Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Bir kısım arkadaşlarımızla temaslarımız oldu. Bir yol haritamızı çizdik. İyi çalışmalar olacak, kimse merak etmesin. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

17 yaşında bu partiye gittim. Bizim dönemimiz pazarda kasa toplayıp soba yakmatı, pankart asmaktı. Bu gelenekten geliyorum. Genel Başkanımız hangi binayı uygun görüyorsa. Bizim resmi binamız Sarıyer'de. Biz bir bina tartışmasına girmek istemiyoruz."