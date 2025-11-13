Gürsel Tekin'den 'dışkı' açıklaması: "Bardağı taşırdılar"

İBB iddianamesinin yoğun biçimde tartışıldığı ve iktidarın CHP üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde Gürsel Tekin, makamına "dışkı" sürüldüğü iddiasıyla gündeme geldi.

CHP İstanbul İl Binası'nda yandaş medya organı TGRT'ye açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, konuya ilişkin, “Daha önce de birkaç olumsuzluk yaşandı ama bunları ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışıyla kendi içimizde çözmeye çalıştık. Ancak bardağı taşıran çok çirkin meseleler ortaya çıkınca, arkadaşlarımızla birlikte şikâyetçi olduk. Umut ediyorum ki araştırmalar sonucunda faillerin kimler olduğunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA!

TGRT’nin haberinde olayın ardından yetkililerin emniyete haber verdikleri ve olay yerine ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Haberde ayrıca, temizlik görevlilerinin ifadeleri alınırken, kamera görüntülerinin incelendiği ve olayla ilgili "geniş çaplı bir soruşturma" başlatıldığı bilgisi de verildi.