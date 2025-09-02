Gürsel Tekin'den ihraç sonrası ilk açıklama: Kabul etmiyorum, AKP'den beter durumdasınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin’in ihraç edildiğini açıklamasının ardından Tekin'den açıklama geldi. Kararı kabul etmediğini söyleyen Gürsel Tekin, "Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz" dedi.

Murat Kelkitoğlu, Tekin ile yaptığı görüşmeyi Tv100'de açıkladı. Buna göre Tekin şunları ifade etti:

"AK PARTİ'DEN BETER DURUMDASINIZ"

"Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz.

AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz."