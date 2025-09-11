Gürsel Tekin'den valiliğe yazı: Vali Davut Gül, topu bakanlığa attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kayyum kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı binasını Bahçelievler'e taşıdığını resmi makamlara bildirdi. Bunun üzerine kayyum Gürsel Tekin, valiliğe dilekçe yazarak il başkanlığının mevcut adresinde (Sarıyer) çalışmalarına devam ettiğini yazdı. Duruma ilişkin nihai kararı veremeyen İstanbul Valiliği, konunun İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesini istedi.

Halk TV'nin haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyum heyetinde bulunan Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap imzası ile 9 Eylül'de İstanbul Valiliği'ne gönderilen yazıda taşınma işlemlerinin asılsız olduğu, görevli ekibin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

CHP ve kayyum heyetinin dilekçelerinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, topu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya attı.

Gül, CHP’nin bildirimi ile kayyumun bilgi yazısının ‘tereddüt’ yarattığını belirterek, konunun İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesini istedi.

BAKANLIK DEĞERLENDİRECEK

Gül, konuya ilişkin yazısında şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ilgi (a) dilekçesi ile; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı adresinin Zeki Müren Cad. Maksut Kaplan İş Hanı No:1 K:3 İstanbul olarak değiştirildiği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ilgi (b) dilekçesi ile; Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki Huzur Mah. Azerbaycan Cad. No:2, C Blok, 34421 adresinde yer alan binanın bundan böyle Genel Başkanlık Çalışma Ofisi olarak kullanılacağı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve iki üyesinin ilgi (c) dilekçesi ile; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının başka bir adrese taşındığı haberlerinin asılsız olduğu, mevcut adreste tüm il çalışanları ile beraber çalışmalarına devam edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda ilgide kayıtlı dilekçelerin incelenmesi sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı resmi adresinin Siyasi Partiler Bilgi Sistemine kaydının yapılmasında tereddüt oluşmuştur. Konunun Bakanlığımızca değerlendirilerek, sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesi hususunda Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

NE OLMUŞTU?

Mahkeme, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmeden mahkeme, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarını da karara bağlamıştı