Gürsel Tekin, 'FETÖ' sözlerini reddetmedi, "Mülakat vermedim" dedi

Bugün Sabah gazetesinde açıklamaları yayınlanan Gürsel Tekin'in, FETÖ'nün uyuyan hücrelerinin CHP'ye sızdığına dair ifadeler kullandığı öne sürüldü. Tekin, "Hiçbir gazeteye mülakat vermedim" derken haberin içeriğine dair tartışmalara ise bir yanıt vermedi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almış ve Gürsel Tekin'in başında olduğu bir heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.

Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul il binasına girmiş, CHP yönetimi ise il binasını kapatarak, binanın Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak tahsis edildiğini duyurmuştu. İşgal ettiği CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına giden Gürsel Tekin, Sabah gazetesi muhabiriyle burada görüştü.

"BEN KİMSEYE SUÇLU DA SUÇSUZ DA DEMİYORUM"

"Gürsel Tekin Sabah'a konuştu" ifadeleriyle yayınlanan haberde, CHP'nin 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Tekin, "Partimiz birkaç kişinin etrafında kurgulanamaz. Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk ya da hırsızlık yapmışsa önce CHP yönetimi karşısında durmalıdır" dedi.

Tekin verdiği röportajda CHP'yi hedef göstermekten de çekinmedi. FETÖ'nün CHP'ye sızdığını iddia eden Tekin şunları söyledi: "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı ve dünyada olan biteni görmemekte ısrar ediyor. Unutulmamalı ki bu örgütün taktiğidir. Bir düşmanını, diğer bir düşmanını kullanarak yok etmek."

Tekin şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın.

Ben kimseye suçludur da demiyorum, suçsuz da demiyorum ancak işleyen bir yargı süreci var ve hepimiz bu süreci takip ederek yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Mahkeme beni bu göreve atadı, ben de uymalıyım, sizler de uymak zorundasınız. Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama uymak zorundasın.

Biz parti içi tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek."

"ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİK"

Mevcut CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Tekin "CHP'nin okulunda yetiştik. Bu süreçte ateşten gömlek giyerek elimizi taşın altına koyduk. Partimizi adliye koridorlarından çıkarıp 'Küçük olsun bizim olsun' anlayışından uzaklaştırıp uzun bir aradan sonra tekrar iktidara taşımak için gayret edeceğiz. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır" dedi.

"HİÇBİR GAZETEYE MÜLAKAT VERMEDİM"

Söz konusu haberin dolaşıma girmesinin ardından kişisel X hesabından açıklama yapan Tekin, “Bugüne kadar hiçbir gazeteye röportaj vermedim” dedi. Haberdeki ifadelere dair bir açıklamada bulunmayan Tekin, “Sohbet ettiğimiz gazeteci arkadaşlar oldu ama ortada “mülakat” yok. Bilginize, kamuoyunun dikkatine” dedi.