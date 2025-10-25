Gürsel tekin geldiği gibi gidecek: Kararın bozulması bekleniyor

CHP Genel Merkez Avukatı Çağlar Çağlayan, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik kararı ve CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik tedbir kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciler ile bir araya gelen Çağlayan, 4 Kasım’da Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek ceza davasıyla ilgili öngörülerini de paylaştı.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kurultay iptal davasıyla ilgili ret kararının İstanbul’daki dosyayı etkileyeceğini belirten Çağlayan, İstanbul İl Kongresi’nin gerçekleştirildiğinin ve davanın konusuz kaldığının altını çizdi. CHP’li Çağlayan, YSK’nin Anayasa’dan gelen karar verme yetkisini doğru kullandığını da vurguladı.

TEKİN’E NE OLACAK?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in durumuyla ilgili öngörülerde bulunan Çağlayan, tedbir kararının istinafa taşındığını ancak kararın istinaftan önce mahkeme tarafından bozulacağını kaydetti. Tedbir kararını veren mahkemenin, tedbir kararını kaldırmaya yetkili olduğuna dikkati çeken Çağlayan, “Şimdi bu kararı bekliyoruz. Yakın bir zamanda tedbir kararının kaldırılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Çağlayan, Ankara 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 12 kişiye yönelik siyasi yasak talebiyle 4 Kasım’da görülecek davanın da tüm sanıklar hakkında beraat ile sonuçlanması gerektiğini dile getirdi. Ceza davasına konu kongrenin üzerinden çok sayıda kongre gerçekleştirildiğinin altını çizen Çağlayan, “Dolayısıyla ortada dava konusu kalmadı. Suçlamalar delillendirilemedi. Para aldığı öne sürülen delegeler, ‘Para almadım’ dedi. Dava reddedilmeden görülse dahi tüm sanıklar beraat edecektir” yorumunu yaptı.