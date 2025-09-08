Gürsel Tekin hakkında iki ayrı iddia: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün gidecek mi?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in bugün başkanlık binasına gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Son olarak Halk TV'ye konuşan Gürsel Tekin, saat 12.00 sularında bir basın toplantısı düzenleyeceğini, ardından il binasına gideceğini söyledi.

Kayyum Gürsel Tekin, geçtiğimiz hafta yapacağı açıklamada il binasına gideceği gün için 8 Eylül Pazartesi'yi (bugün) işaret etmişti.

Dün akşam saatlerinden itibaren polis, CHP İl binasını abluka altına aldı ve binaya giriş çıkışlara izin vermiyor.

CHP'li milletvekilleri binaya giderken CHP'li yurttaşlar da alanda nöbete başladı.

Ancak Gürsel Tekin'in binaya gidip gitmeyeceği hâlâ netleşmedi.

BAKAN VE VALİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tekin'in saat 12.00 civarında il başkanlık binasına gelmesi beklenirken Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün haberine göre Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbul Valisi Davut Gül ile telefonda konuşarak bina önü ve çevresindeki polisin ayrılmasını talep etti. Tekin, kendisinin de belirtilen saatte il binasına gitmeyeceğini kaydetti.

Haberde, Gürsel Tekin'in binaya başka bir gün gideceği ve Tekin'in gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyeceği yazıldı.

"BUGÜN BABA EVİNE GİDECEĞİM"

Ancak T24'ün haberine göre ise Gürsel Tekin bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek. T24'ten Can Öztürk'e konuşan Tekin, "Bu haberlerin hepsi yalandır, hepsi fitne-fesat. Bugün baba evine gideceğiz. Hatta il başkanlığına gitmeden önce bir basın toplantısı düzenleyeceğim, bu toplantı binaya yakın bir yerde olacak ama konumunu az sonra duyuracağız" dedi.

"HERKESİ ÇATLATACAĞIZ"

Tekin, "Ben Sayın Valimiz ve Sayın içişleri Bakanımız arayarak kendilerine de söyledim. Ben polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi belirttim. Ancak bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız" ifadelerini kullandı.

