Gürsel Tekin'in ardından 4 isim görevi kabul etti: İhraç talebiyle disipline sevk edildiler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan yöneticiler listesinde yer alan 4 isim görevi kabul etti.

Mahkeme tarafından il yönetimine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, görevi kabul etmelerinin ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Daha önce eski milletvekili Gürsel Tekin görevi kabul etmişti ve bu nedenle partiden ihraç edilmişti. Ancak Tekin, ihraç kararını kabul etmediğini söylemiş ve pazartesi günü il binasına gideceğini açıklamıştı.