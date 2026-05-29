Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun MYK’yi açıklayacağı tarihi duyurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçtiğimiz aylarda kayyum olarak atanan ve butlan kararının ardından görevi sona eren Gürsel Tekin, mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklayacağını öne sürdü.

TGRT’de konuşan Tekin, CHP’de yeni dönemde farklı siyasi partilerden katılımlar yaşanacağını iddia ederek, bu konuda çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldığını söyledi.

Tekin, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan sürecine ilişkin bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını ileri sürdü. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun "birçok konuyu bildiğini ancak bunları kamuoyuyla paylaşmadığını" savunarak CHP tabanını etkileyen bazı medya gruplarına yönelik eleştirilerde de bulundu.

MYK İÇİN TARİH VERDİ

Tekin açıklamasında, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil, bir grubun himayesindeler" ifadelerini kullandı.

CHP’de mahkeme kararının ardından henüz MYK açıklanmazken, Parti Meclisi toplantısı da yapılmadı. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yı cumartesi (30 Mayıs) ya da en geç pazar günü (31 Mayıs) açıklamasını beklediğini söyledi.