Gürsel Tekin, 'seçimli kurultay' için tarih verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık değişiminin yaşandığı 2023'teki kurultay hakkında mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesinin ardından bir önceki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tekrar 'genel başkan' ilan edildi.

CHP'de delegelerin seçtiği genel başkan Özgür Özel, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve kendisinden partiyi hızla kurultaya götürmesini istediğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun ise partiyi 'en uygun zamanda' kurultaya götüreceğini söylediği iddia ediliyor.

'En uygun zamanı' Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan eski milletvekili Gürsel Tekin açıkladı.

Sözcü'ye konuşan Tekin, partinin seçimli büyük kurultayının 7 ay sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

CHP İstanbul İl Kongresinin iptalinin ardından İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi, mutlak butlan kararının ardından sona ermişti.