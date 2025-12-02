Gürsel Tekin, Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil’in getirilmesinden memnun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil’in getirilmesini “olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini” söyledi.

Tekin, “Uzun süredir tek taraflı bir yayıncılık anlayışının gölgesinde kalan Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan yönetim değişikliğini Sözcü TV açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Uzun süredir tek taraflı bir yayıncılık anlayışının gölgesinde kalan Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz. Sözcü Medya Grubu Başkanlığına getirilen Yılmaz Özdil ile Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen İpek Özbey’in tüm bu olumsuzlukları gidereceğine, kanalı daha tarafsız, daha çoğulcu ve gerçek habercilik çizgisine taşıyacağına inancım tam. Yeni yönetimin; kişisel haklara saygılı, herkesin söz hakkını gözeten, tek taraflı yayıncılıktan uzak ve demokratik iletişim kanallarını açık tutan bir anlayışla hareket edeceğine inanıyorum. Sayın Özdil ve Sayın Özbey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu değişimin, geçmişteki yanlış pratikleri geride bırakarak daha özgür, daha adil ve daha kapsayıcı bir gazetecilik dönemine vesile olmasını temenni ederim.”

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV’de dün (1 Aralık Pazartesi) genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti.

Kanalın avukatlığını ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlendiği bildirilmişti.

Bugün ise kanalda yeni görev dağılımı açıklanmıştı.

Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirilmişti.