Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski kayyumu Gürsel Tekin ve yandaş tv100 yorumcusu Barış Yarkadaş, mutlak butlan kararıyla CHP'nin Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.
Kaynak: DHA-Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçtiğimiz aylarda kayyum olarak atanan ve butlan kararının ardından görevi sona eren Gürsel Tekin ile tv100 yorumcusu Barış Yarkadaş, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün öğle saatlerinde konutunda ziyaret etti.
Tekin ve Yarkadaş, ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ile birlikte konutun önünde bayramlaşmak için bekleyen bir grup partiliyle bayramlaştı.
Kılıçdaroğlu, burada partililerle bir süre sohbet ettikten sonra konutuna geri döndü.