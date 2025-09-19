Gürsel Tekin’den Fethullah Gülen sorusuna yanıt: “Minik kusurlar olabilir”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 2 Eylül’de kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, hemen her gün olduğu gibi bugün de açıklamalarda bulundu. Tekin kendisine sorulan Fethullah Gülen sorusunu "Minik kusurlarımız olabilir" diyerek cevapladı.

Hem parti yönetiminden hem de halktan tepki gören Tekin, "cevap hakkını" kullanmak adına Sözcü TV'de konuştu.

"TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİMİ ASARIM"

Gürsel Tekin, kayyum kararı çıkmadan önce kendisinin AKP ile bir teması olup olmadığı sorusuna öfkelendi. Kayyum Tekin, soruyu "Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim Meydanı'nda asarım" diye yanıtladı.

"GÜLEN" SORUSUNA YANIT

Tekin, yıllar önce hastalandığında Fethullahçı yapının lideri Fethullah Gülen'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise "Sadece ben değil 600 siyasetçi de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu da bizim kusurumuz olsun bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir" sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.