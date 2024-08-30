Guru ne demek? Guru kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Guru kelimesinin kökeni nedir?

Sıklıkla karşılan guru kelimesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Genellikle kahve gurusu, seyahat gurusu gibi kullanımları olan guru kelimesinin kökeni ve anlamı şöyle:

GURU KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Guru kelimesi, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı bir dil olan Sanskritçe'den Türkçe'ye girmiştir.

GURU NE DEMEK?

Guru kelimesinin TDK sözlük anlamı, "Brahmacı eğitimde, yüksek kasttan gençleri ve öğrencileri yetiştiren, manevi gücünün en yüksek noktada olduğuna inanılan kimse" ve "pir" anlamlarına gelir.

Guru kelimesi, Sanskritçe'de "öğretmen" veya "usta" anlamına gelen bir terimdir. Özellikle Hint dinlerinde kullanılır.

GURU KELİMESİ KULLANIMI