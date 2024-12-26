Gürültü Cezası: Gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder? Gürültü cezası ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2025'te gürültü ile çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Söz konusu gürültü para cezası miktarlarının belirlenmesinin ardından gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder araştırması hız kazandı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak gürültü cezası miktarları konutlar, ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar ve eğlence mekanları için farklı tutarlarda olacak. Peki, Gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder? Gürültü cezası ne kadar? İşte ayrıntılar!

GÜRÜLTÜ CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliği kapsamı altında yönetmeliklerce belirlenmiş seviyelerin üzerinde gürültü yapanlara idari para cezası uyguluyor. 85 desibelin (dB) üzerinde gürültüye uygulanan para cezalarında şikayetler polis ve belediyelere ait zabıta birimlerini bildiriliyor.

Gürültü para cezaları konutlar, ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar ve eğlence mekanları için farklı tutarlarda uygulanıyor.

GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞU NE KADAR CEZA ÖDER?

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle konutlar için gürültü cezası 11 bin 35 TL olarak açıklandı. Buna görü apartman ya da site vb. içerisinde gürültü yapan komşunun yarattığı gürültü kirliliği 85 dB'nin üstündeyse 11.035 TL idari para cezasına çarptırılacak.

1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak: