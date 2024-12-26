Gürültü Cezası: Gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder? Gürültü cezası ne kadar?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılı için geçerli gürültü cezası ücretlerini açıklamasının ardından gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder araştırması hız kazandı. 2025 yılı itibariyle geçerli olacak yeni gürültü ceza ücretleri konutlar/komşu, ulaşım araçları, iş yerleri ve atölyeler, fabrikalar ve şantiyeler, eğlence mekanları olmak üzere beş farklı kategoride sıralandı. Peki, Gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder? Gürültü cezası ne kadar? İşte detaylar!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2025'te gürültü ile çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Söz konusu gürültü para cezası miktarlarının belirlenmesinin ardından gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder araştırması hız kazandı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak gürültü cezası miktarları konutlar, ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar ve eğlence mekanları için farklı tutarlarda olacak. Peki, Gürültü yapan komşu ne kadar ceza öder? Gürültü cezası ne kadar? İşte ayrıntılar!
GÜRÜLTÜ CEZASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliği kapsamı altında yönetmeliklerce belirlenmiş seviyelerin üzerinde gürültü yapanlara idari para cezası uyguluyor. 85 desibelin (dB) üzerinde gürültüye uygulanan para cezalarında şikayetler polis ve belediyelere ait zabıta birimlerini bildiriliyor.
Gürültü para cezaları konutlar, ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar ve eğlence mekanları için farklı tutarlarda uygulanıyor.
GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞU NE KADAR CEZA ÖDER?
1 Ocak 2025 tarihi itibariyle konutlar için gürültü cezası 11 bin 35 TL olarak açıklandı. Buna görü apartman ya da site vb. içerisinde gürültü yapan komşunun yarattığı gürültü kirliliği 85 dB'nin üstündeyse 11.035 TL idari para cezasına çarptırılacak.
1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak:
- Konutlar: 11 bin 035 lira
- Ulaşım araçları: 33 bin 326 lira
- İş yerleri ve atölyeler: 111 bin 361 lira
- Fabrikalar ve şantiyeler: 334 bin 297 lira
- Eğlence gürültüsü: 334 bin 297 lira