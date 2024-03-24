'Gürültü' kavgasında 1 ölü

'Gürültü yapmayın' uyarısı sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü.

Gaziantep'te gürültü yapan çocukları uyaran Nejdet Kaya (70), çıkan kavgada komşusu Müslüm A. tarafından tabancayla öldürüldü.

Dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Nejdet Kaya, sokakta oyun oynayan çocukları gürültü nedeniyle uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Müslüm A., komşusu Nejdet Kaya ile araya giren akrabası Saim A.'yı tabanca ile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nejdet Kaya kurtarılamadı. Saim A.'nın tedavisi sürerken, Müslüm A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.