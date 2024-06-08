Gürültü ve kıskançlık katillere gerekçe oldu

Haber Merkezi

Bireysel silahlanma her geçen gün artıyor. Son 24 saat içinde birçok silahlı olay yaşandı. Silahlı olaylardan bazıları ölümle sonuçlandı. Bunlardan biri iki kardeş arasında, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşandı. Aynı apartmanda yaşayan ağabey kardeş arasında çıkan ‘gürültü’ tartışması kanlı sonuçlandı. Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan dün yaşanan olaylarda gürültü, trafik, kıskançlık gibi ‘‘gerekçelerle’’ silahlı olaylar yaşandı. Olaylardan bazıları şöyle:

• Tokat’ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

• İstanbul Şişli’de bir pastanede yüksek sesle sipariş veren kişiyi uyaran şüpheli, çıkan kavgada şahsı mezarlığa kadar kovalayıp silahla vurdu.

• İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekânında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. Bir süre sonra mekânın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere ateş etti. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

• Konya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.E., babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendini çenesinden vurdu.

• Kayseri’de 52 yaşındaki Müteahhit Taner K., kimliği bilinmeyen kişi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı. Ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

• Antalya’nın Alanya ilçesinde yürüyüş yolunda 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

• Sakarya’nın Sapanca ilçesinde İstanbul’dan misafir olarak gelen bir kişi, trafikte yaşanan tartışma sonucu motosikletli bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

• Malatya’da kimliği belirlenemeyen kişiler, 36 yaşındaki Sefa Karakuş’u silahla vurdu. Sefa Karakuş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

• Zonguldak’ta ‘kıskançlık’ meselesi nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör 20 yaşındaki Rıdvan K. tabanca ile vuruldu. Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan 19 yaşındaki Berkay K. ise yakalandı.