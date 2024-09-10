Gürün’de hafif ticari araç dereye uçtu: 2 ağır yaralı

Sivas’ta hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Gürün ilçesi Yoncalık mevkiinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.M. idaresindeki 34 HBH 527 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye devrildi.

Kazada sürücü A.M.’nin yanı sıra M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs bulundukları yerden çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 2 yabancı uyruklu kişi ambulanslarla Sivas’a sevk edildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.