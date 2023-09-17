Gürün’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Çayboyu mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen otomobil ile Ü.E. yönetiminde ki otomobil çarpıştı.

Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan biri Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.