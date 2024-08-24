Gürün’ü sağanak ve dolu vurdu

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Sel ile birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerin kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağış sebebiyle Kayseri-Malatya yolu Şuğul mevkiinde ve Tohma kanyonunda su taşkınları meydana geldi.

Aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Taşkın nedeniyle Kayseri - Malatya yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Gürün Belediyesi, Karayolları ve özel idare ekiplerinin hummalı çalışması neticesinde karayolu ulaşıma tekrar açıldı.

İlçede ekipler hasar tespit çalışmaları başlattı.