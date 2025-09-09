Gürzel'in istifasının ardından Köseler'den mesaj: "Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez"

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, CHP'den istifa ettiğini açıklayan ancak başkan vekilliğinden ayrılmayan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasının ardından mesaj yayımladı. Köseler, "Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz" dedi.

Köseler'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajı şöyle:

"Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…"

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve 187 gün sonra 5 Eylül'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuşan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yaklaşık 30 saat sonra yeniden tutuklanmıştı.

9 Eylül'de ise Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etmişti. Gürzel, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubundaki bazı kişilerle yaşadığı sorunlara ilişkin birtakım bilgiler vermiş ve "Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" demişti.

Gürzel CHP'den ayrılırken görevini bırakmadı. Gürzel'in AKP'ye geçeceği iddia edildi.