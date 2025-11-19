Gustav Klimt’in ‘Elisabeth Lederer’i 236,4 milyon dolara satıldı

The Guardian’ın haberine göre 1914-1916 arasında yapılan yaklaşık 1,8 metre uzunluğundaki tablo, Sotheby’s müzayede evinde satışa çıkarıldı.

Lederer’in Çin işi bir kaftan içinde resmedildiği tablo için müzayede 20 dakikada tamamlandı.

Klimt’in ‘Elisabeth Lederer Portresi’ için nihai teklif 236,4 milyon dolar oldu. Tablo modern sanat kategorisinde açık artırmada satılan en pahalı eser ünvanını aldı.

Gustav Klimt, Portre of Elisabeth Lederer, 1914–1916.

Öte yandan Sotheby’s eseri satın alan kişinin kimliğini açıklamadı.

Nazi döneminde yağmalandıktan sonra İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bir yangında yok olmanın eşiğinden dönen tablo, 1948’de Lederer’in kardeşi Erich Lederer’e iade edilmişti.

Tablo 1985’te Estee Lauder ailesinin varisi Leonard A. Lauder tarafından satın alınmıştı.

Lauder’in haziranda 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tablo tekrar satışa çıkarılmıştı.