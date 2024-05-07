Gustavo Petro'dan eski FARC üyelerine operasyon talimatı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 4 askerin öldürülmesinin ardından FARC'ın eski üyelerinden oluşan EMC mensuplarına operasyon yapılması talimatı verdi. Petro, "EMC'ye yönelik topyekun saldırı olmalı" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) eski üyelerine darbe vurulması için "topyekun" operasyon talimatı verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Petro, 4 askerin öldürülmesinin ardından FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensuplarına kapsamlı operasyon yapılmasını istedi.

"TOPYEKUN SALDIRI OLMALI"

Petro, EMC'nin, hükümetin tam barış politikasına "zarar" verdiğini belirterek, "Cauca'da EMC'ye yönelik topyekun saldırı olmalı. Bunlar halkın katili ve insan tacirleridir. Eğer başkan da gitmesi gerekecekse gider" ifadesini kullandı.

EMC'DEN TEPKİ

EMC, Petro'nun sözlerine tepki göstererek, "Topyekun bir saldırı ilanı diyalog ve barış kapılarını kapatır" karşılığını verdi.

Ülkenin Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında 5 Mayıs'ta saldırıya uğrayan askerlerden 4'ü ölmüş, 2'si yaralanmıştı.

Operasyon esnasında 3 EMC üyesi öldürülmüş ve 5 EMC üyesi ise güvenlik güçlerine silahlarıyla teslim olmuştu.

Cumhurbaşkanı Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı FARC'ın eski liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.