Gustavo Petro’dan Venezuela paylaşımı: “Onaylanmış bilgi” başlığıyla saldırı noktalarını açıkladı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği saldırılara dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Petro, sosyal medya hesabından, “acil” ve “onaylanmış bilgi” ibareleriyle yayılan bir mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Petro’nun paylaştığı ekran görüntüsünde yer alan ve İspanyolca olarak yayılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

• La Carlota kullanılamaz hale getirildi ve bombalandı.

• Catia La Mar’daki dağ karargâhı kullanılamaz hale getirildi ve bombalandı.

• Caracas’taki Federal Yasama Sarayı bombalandı.

• Fuerte Tiuna bombalandı.

• El Hatillo’daki havaalanı saldırıya uğradı.

• Barquisimeto’deki F-16 üssü bombalandı.

• Charallave’deki özel Caracas havaalanı bombalandı ve kullanılamaz hale getirildi.

• Miraflores’te savunma planı devreye sokuldu.

• Caracas’ın bazı bölgeleri (Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero ve Caracas’ın güneyinin tamamı) elektriksiz kaldı.

• Caracas’ın tarihi/merkezi bölgesinde saldırılar var.

• Higuerote’deki askeri helikopter üssü bombalandı ve kullanılamaz hale getirildi.