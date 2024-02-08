Guterres, UAD kararlarını desteklediklerini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Askeri operasyonlardan kaynaklanan ölüm ve yıkımın yanı sıra, açlık ve hastalık da Gazze'deki Filistinlileri etkiliyor." diyen Guterres, "bazı sınırlı adımlara rağmen insani yardım operasyonlarının erişiminin engellendiğini, geciktirildiğini ve hedef alındığını" belirtti.

Genel Sekreter Guterres, Gazze'ye yardım taşıyan BM konvoylarından birinin bu hafta başında İsrail donanma topçularının ateş açması sonucu hasar gördüğü bilgisini paylaşarak, ocak ayında Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan 61 yardım konvoyundan sadece 10'unun varış noktasına ulaşabildiğini kaydetti.

Guterres, "Açık olalım. İnsani erişimin engellenmesi, sivillere yönelik insani yardımın engellenmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

UAD KARARLARINA VURGU

BM Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail'e karşı geçici tedbir kararı vermesine ilişkin soruya cevaben, UAD'nin kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu belirtti.

UAD'nin aynı zamanda kararlar uygulanmazsa harekete geçme kabiliyetine de inancının tam olduğunu dile getiren Guterres, Gazze halkıyla ise tam dayanışma içinde olduğunu ve acilen insani ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğini dile getirdi.