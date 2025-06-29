Güven Apartmanı davası ertelendi: Bilirkişiye muhtıra gönderildi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 30 kişinin yaşamını yitirdiği Güven Apartmanı’na ilişkin davada, bilirkişi raporu hâlâ sunulmadığı için duruşma bir kez daha ertelendi. Mahkeme, raporu hazırlamakla yükümlü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bilirkişi heyetine muhtıra gönderilmesine karar verdi.

RAPORDA GECİKME DEVAM EDİYOR

Maraş merkezli depremlerde yıkılan Güven Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak müteahhit Mesut Akar, yapı denetim firması yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçileri Ahmet Tamer Öztekin, Macit Yetkin, Mehmet Nihat Tanyol, statik proje müellifi Mehmet Öztürk ve kontrol elemanı Kazım Can hakkında, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açmıştı. Sanıklar hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

SANIKLARDAN ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASI TALEBİ

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8. duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Mesut Akar, Serkan Şener, Mehmet Öztürk ve Ahmet Tamer Öztekin ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları da salondaydı.

Duruşmada, iddia makamı ve taraf avukatları dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Bazı sanık avukatları ise müvekkillerine uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN UYARI: "TUTUKLAMA YOLUNA GİDİLEBİLİR"

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol kararlarının devamına hükmetti. Ayrıca, sanıkların bu yükümlülüklere uymamaları halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 112. maddesi gereğince tutuklanacakları yönünde ihtarda bulunuldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU KRİZİ

Mahkeme, KTÜ’den beklenen bilirkişi raporunun henüz gönderilmemesi nedeniyle, raporun ivedilikle sunulması için bilirkişi heyetine muhtıra gönderilmesine karar verdi. Heyet ayrıca, raporun teslimi için son kez süre verilmesini, süre sonunda teslimin yapılmaması durumunda ise bilirkişi heyetinin bölge kuruluna şikayet edilmesini ve bu kararın davetiyeye şerh düşülmesini kararlaştırdı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 20 EKİM’DE

Güven Apartmanı davasında bir sonraki duruşma 20 Ekim 2025 tarihinde görülecek. Aileler ise bilirkişi raporunun artık mahkemeye sunulmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyor.