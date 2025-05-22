Güven endekslerinde kısmi toparlanma

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıknan Mayıs 2025 dönemine ait 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri' verilerine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe 3,9 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Nisan ayında 109,5 olan hizmet sektörü güven endeksi, Mayıs ayında 110,5 seviyesine yükselirken, son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi Nisan ayında 107,3 iken, Mayıs ayında 109,8’e çıktı.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi Nisan ayında 107,2 iken, Mayıs ayında 108,9 olarak gerçekleşti.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi Nisan’da 114,1 iken Mayıs ayında 112,8’e geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Nisan ayında 110,6 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi, Mayıs ayında 111,2 olarak belirlendi. Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar endeksi Nisan’da 123,2 iken Mayıs ayında 121,2’ye düştü. Mevcut mal stok seviyesi endeksi Nisan ayında 91,2 iken Mayıs ayında 92,3’e yükselirken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi de Nisan’da 117,4 iken Mayıs’ta 120,2’ye çıktı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Nisan ayında 85,1 olan inşaat sektörü güven endeksi, mayıs ayında 88,4’e yükselirken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi nisan ayında 83,0 iken Mayıs ayında 84,9 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi Nisan’da 87,2 iken Mayıs’ta 92,0 olarak kaydedildi.