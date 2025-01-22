Güven Gürkan Öztan’dan yeni kitap: Neoliberal Dönemde Türkiye’de Sağ Siyaset

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan’ın yeni kitabı raflardaki yerini aldı.

Öztan, Ayrıntı Yayınları’nın “ScholaAyrıntı” dizisi kapsamında okurlarla buluşan “Merkez’den ‘Uç’lara Neoliberal Dönemde Sağ Siyaset (1983-2002)” adlı kitabında, Türkiye siyasal yaşamındaki önemli dönemeçleri ve temel gündem başlıklarını titizlikle masaya yatırıyor.

Kitapta, 12 Eylül sonrası oluşan yeni siyasal düzende Türkiye’deki sağ siyasetin nasıl şekillendiğine ve değiştiğine odaklanan Öztan, Merkez sağın iç rekabetinden doktriner sağın yükselişine, ideolojik ayrışmalardan toplumsal dinamiklere kadar dönemin kilit olaylarını tarihsel bir bakışla irdeliyor.

Merkez’den “Uç”lara: Neoliberal Dönemde Sağ Siyaset, 1983-2002 yılları arasında Türkiye’de sağ siyasetin 12 Eylül darbesinin yarattığı siyasal mimari içinde oluşumunu, gelişimini ve unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini tarihsel bir perspektiften ele alıyor.

Öztan’ın kitabı öte yandan, 2002 sonrası AKP dönemini anlamak için de bir rehber niteliği taşıyor.

GÜVEN GÜRKAN ÖZTAN HAKKINDA

Güven Gürkan Öztan, lisans ve lisansüstü öğrenimini tamamladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Öztan’ın “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” başlıklı doktora tezi, alanın önemli çalışmaları arasında gösteriliyor. Bu tez de “Türkiye’de Militarizm” adıyla Ayrıntı tarafından kitaplaştırılmıştı.

Öztan’ın meslektaşı İnci Kerestecioğlu ile birlikte hazırladıkları “Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri” başlıklı derleme kitap ise İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Serdar Korucu ile birlikte “Tutku, Değişim ve Zarafet: 1950’li Yıllarda İstanbul” (Doğan Kitap) ve Ömer Turan ile birlikte “Devlet Aklı ve 1915: Türkiye’de Ermeni Meselesi Anlatısının İnşası” (İletişim) adlı kitaplara da imza atan Öztan, gazetemiz BirGün’e de uzun yıllardır yazıları ve görüşleriyle katkı veriyor.