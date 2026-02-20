Güven hâlâ onarılmadı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Türkiye için 4. Madde Gözden Geçirme Raporuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bürokratlara yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyonlar da girdi. Raporda, Türkiye’nin Mart 2025’te “önemli bir stres dönemi” yaşadığı belirtilirken artan piyasa oynaklığı, hızlı sermaye çıkışı ve rezervlerdeki sert erimenin 19 Mart’ın öncesine göre hala daha toparlanamadığı kaydedildi.

Raporda ayrı olarak değerlendirilen 19 Mart süreci, ‘Türkiye: Finansal Stres: Mart 2025 Dönemi’ başlığıyla yer aldı. Risk primlerindeki artışın, yabancı yatırımcıların iki hafta içinde yaklaşık 18 milyar dolar değerindeki lira varlığını tasfiye etmesine yol açtığı, bunun carry trade pozisyonlarının yüzde 70'ini de içerdiği belirtildi. Yerli yatırımcıların da yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki lira mevduatını geri çektiği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net rezervlerinin 18 Mart'taki 56,9 milyar dolardan 25 Mart'ta 29,1 milyar dolara düştüğü, bunun son finansal ‘stres’ dönemleri arasında en hızlı rezerv kaybı olduğuna dikkat çekildi. Bu bağlamda ilk değer kaybının ardından “TCMB, döviz kurunu ve dolayısıyla enflasyon beklentilerini istikrara kavuşturmak için müdahale etmeye devam ederken daha sıkı likidite koşulları ve daha yüksek faiz oranları liraya olan güveni yeniden sağlamayı amaçladı” denildi.

Merkez Bankası’nın bu dönemde yaptığı politika adımları sıralandı:

20 Mart'ta, TCMB politika faiz koridorunu genişletirken repo ihalelerini askıya alarak para politikasını fiilen 400 puan sıkılaştırdı.

Fazla likiditeyi absorbe etmek için TCMB, döviz vadeli işlemleri ve likidite bonosu ihaleleri başlattı ve büyük ölçekli tahvil geri alımları gerçekleştirdi.

Tamamlayıcı düzenleyici önlemler arasında, kısa satış yasakları gibi geçici sermaye piyasası kısıtlamalarının uzatılması ve hisse geri alım kurallarının gevşetilmesi yer aldı.

ETKİLERİ SÜRÜYOR

IMF raporunda 19 Mart sonrası para politikasının önceki tahminlerden daha sıkı hale geldiği belirtildi: “Mart ayından önce, TCMB'nin piyasa beklentileri anketi, politika faizini 2025 yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 30 olarak belirlemişti. Sonrasında beklentiler yaklaşık yüzde 36'ya yükseldi. Bununla birlikte, yabancı yatırımcı güveni zedelendi. CDS, 250 baz puandan 370 baz puana sıçradıktan sonra Aralık başında kademeli olarak yaklaşık 230 baz puana düştü ve yabancıların devlet tahvillerindeki varlıkları hala Mart başındaki zirvelerin oldukça altında kaldı. Brüt rezervler, büyük ölçüde altın fiyatlarındaki artışlar nedeniyle fazlasıyla toparlanmış olsa da net rezervler kriz öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.”