Güvencesizlik emekçiyi vuruyor: Dev ajansta 40 emekçi işten çıkarıldı!

MullenLowe İstanbul’da Aralık 2025’in son günlerinde çok sayıda reklam emekçisi işsiz bırakıldı. Ajans bünyesinde çalışan 40 emekçi, hızla yapılan bireysel görüşmeler sonucunda işten çıkarıldı.

İşten çıkarmalardan birkaç gün önce, 24 Aralık’ta, ajans yönetimi tarafından tüm ekibin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Uzaktan çalışanların da dahil olduğu bu toplantıda, ajansın faaliyetlerine devam edeceği, kapanma ya da genel bir küçülme planı bulunmadığı yönünde açıklamalar yapıldığı aktarıldı. Reklamcılar Platformu’nun görüştüğü çalışanlar, bu toplantının ardından başlayan işten çıkarma sürecinin kendileri açısından büyük bir güvensizlik ve belirsizlik yarattığını ifade etti.

Platforma konuşan emekçiler, görüşmelerin çoğunlukla kısa sürdüğünü, kendilerine net ve somut gerekçeler sunulmadığını belirtiyor. Çalışanların sigorta çıkışları da gerekçe belirtilmeden yapıldı.

İşten çıkarılanlar arasında ajans bünyesinde uzun yıllardır çalışan, yedi yıl ve üzeri kıdeme sahip isimlerin de bulunduğu paylaşılan bilgiler arasında. Toplam sayının yaklaşık 40 kişi olduğu belirtilirken sürece ilişkin ajans tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

"EMEĞİMİZ YOK SAYILDI"

Reklamcılar Platformu’nun görüştüğü bir çalışan süreci şöyle anlatıyor: "Birkaç gün önce tüm ekibin katıldığı bir toplantıda güvende olduğumuz söylendi. Ardından kısa süre içinde, farklı zamanlarda ama benzer şekilde görüşmelere çağrıldık. Kimse neyle karşılaşacağını bilmiyordu."

İşten çıkarmalar devam ederken, ajansın aynı dönem içerisinde bazı pozisyonlar için yeni işe alım ilanları paylaşması, terfi duyuruları ve ajans içi kutlama içeriklerinin yayımlanması, çalışanlar arasında rahatsızlık yarattı. Platforma konuşan emekçiler, bu durumun süreci yalnızca ekonomik değil, psikolojik olarak da daha yıpratıcı hale getirdiğini dile getiriyor.

Bir başka emekçi yaşananları şu sözlerle özetliyor: "Biz hukuki haklarımız için arabuluculuk süreciyle uğraşırken, ajansın dışarıya büyüme ve kutlama mesajları vermesi çok inciticiydi. Mesele sadece işten çıkarılmak değil, emeğin tamamen yok sayılmasıydı."

"GÜVENCESİZLİK VE BELİRSİZLİK ORTAMI DERİNLEŞİYOR"

Bazı çalışanlara işten çıkarılmalarının ardından freelance çalışma önerildiği; bu tekliflerin kabul edilmemesi halinde ajansla tüm bağın kopacağı yönünde yaklaşımlar sergilendiği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Yaşananların ardından Reklamcılar Platformu kamuoyuna bir açıklama yaparak, işten çıkarılan reklam emekçilerinin yanında olduklarını duyurdu. Açıklamada, keyfi ve toplu işten çıkarmaların normalleştirilmesine karşı çıkıldığı vurgulanırken; yaşam maliyetleri, güvencesizlik ve ücret politikalarının sektör genelinde ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekildi.

Reklamcılar Platformu’nun görüştüğü emekçiler, yaşananları yalnızca tek bir ajansın kararı olarak değil; reklam sektöründe giderek derinleşen güvencesizlik ve belirsizlik ortamının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Sürecin görünür kılınmasının, benzer uygulamaların tekrar etmemesi açısından önemli olduğu ifade ediliyor.