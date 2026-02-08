Güvencesizlik reklam çalışanlarını vuruyor

EMEK SERVİSİ

MullenLowe İstanbul’da Aralık 2025’in son günlerinde çok sayıda reklam emekçisi işsiz bırakıldı.

Ajansta çalışan 40 emekçi işten çıkarıldı. İşten çıkarmalardan birkaç gün önce, 24 Aralık’ta, ajans yönetimi tarafından tüm ekibin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Uzaktan çalışanların da dahil olduğu bu toplantıda, ajansın kapanma ya da küçülme planı bulunmadığı söylenmişti. Reklamcılar Platformu’nun görüştüğü çalışanlar, kendilerine gerekçe sunulmadığını belirtti. Bir emekçi yaşananları şu sözlerle özetledi: “Biz hukuki haklarımız için arabuluculuk süreciyle uğraşırken ajansın büyüme ve kutlama mesajları çok inciticiydi. Mesele sadece işten çıkarılmak değil, emeğin tamamen yok sayılması.”

Yaşananların ardından Reklamcılar Platformu kamuoyuna bir açıklama yaparak, işten çıkarılan reklam emekçilerinin yanında olduklarını duyurdu. Açıklamada, keyfi ve toplu işten çıkarmaların normalleştirilmesine karşı çıkıldığı vurgulanırken; yaşam maliyetleri, güvencesizlik ve ücret politikalarının sektör genelinde ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekildi.