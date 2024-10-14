Güvende değiliz

Haber Merkezi

İstanbul’da Semih Çelik isimli erkeğin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i yarım saat aralıklarla katletmesine yönelik tepkiler sürüyor. Alanlara çıkan kadınlar, güvende olmadıklarını vurgulayarak, 6284 sayılı kanunun uygulanmasını istedi.

Mor Dayanışma dün Adana’da bir araya geldi. Dayanışma adına basın açıklamasını okuyan Zeliha Korkmaz “Bu ülkede her gün erkek şiddeti sonucunda öldürülüyoruz. Cezasızlık politikalarının hayatlarımıza ve haklarımıza saldırdığını görüyoruz’’ dedi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla artan şiddet olaylarına değinen Korkmaz, Eylül 2024’te 34 kadının erkekler tarafından katledildiğini söyledi. Korkmaz, bu kadınların çoğunun boşanmak istedikleri ya da uzaklaştırma kararı aldırdıkları erkekler tarafından öldürüldüğünü vurguladı.

Ankara ve İstanbul Kadıköy’de önceki akşam bir araya gelen kadınlar, cinayetleri protesto etti. İzmir, Bornova’daki Çimentaş Anadolu Lisesi öğrenciler hazırladıkları bir panoyla işlenen cinayetler dikkat çekti. Yakalarına öldürülen Uzuner ve Halil’in fotoğraflarını takarak derse giren öğrenciler katledilen kadınların unutulmaması için topluma güçlü bir mesaj vermeyi hedeflediklerini belirtti.