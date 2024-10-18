Güvenilmeyen 2. kurum Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı sefalete mahkum eden ekonomik krizden etkilenmeyen kurumların başında yer aldı. 2024 yılına 91,8 milyar TL’lik bütçe ile başlayan Diyanet, yılın dokuz ayında 74,5 milyar TL’lik harcamaya imza attı. Yurttaşa, “Aza tamah” öğüdü veren başkanlık, bünyesindeki lüks ve şatafatı ise gizleyemedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, BirGün’ün de sık sık sık haberleştirdiği bütçesi ile kadrosunun büyüklüğü, israf harcamaları dolayısıyla kamuoyunun en fazla eleştirdiği kurumlar arasında yer alıyor. Diyanet 2024 yılında da “Audi A8 model araç kullanımı ve lüks otel toplantıları” haberleri ile tartışıldı.

GÜVENİLMEZ KURUM

Uygulamaları ve harcamalarıyla toplum nezdinde tartışmalı hale gelen başkanlığın içinde bulunduğu durum, Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün çalışmalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Enstitünün çalışması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’nin en tartışmalı ikinci kurumu olduğunu ortaya koydu.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Türkiye’deki toplumsal eğilimleri ölçmek” amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında anket yöntemiyle yapılan araştırmaya bin 514 kişi katıldı. Anketin hata payı, artı eksi yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Katılımcılara sorulan sorular arasında, “Türkiye’de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?” sorusu da yer aldı. Yüzde 25,1’lik oran ile siyasi partiler en güvenilmez kurumlar arasında ilk sıraya yerleşti. Diyanet ise yüzde 18,8’lik oran ile en güvenilmez ikinci kurum oldu.

TÜİK DETAYI

Siyasi partiler ve Diyanet’in ardından, diğer bazı kurumların, “En güvenmediğiniz iki kurumdan biri” olarak işaretlenme oranı ise şöyle:

• Yargı kurumları: Yüzde 18,4

• Hükümet: Yüzde 14,3

• TÜİK: Yüzde 8,7

• Muhalefet: Yüzde 7,2

• Meclis: Yüzde 4,9

• RTÜK: Yüzde 2,1