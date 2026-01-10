Güvenin izinde kısa öyküler

Rusya’nın önde gelen medya kuruluşlarında uzun yıllar görev yapan deneyimli gazeteci Katerina Podkolzina, insanlara duyulan güveni merkeze alan kısa öykülerini okurla buluşturuyor.

Podkolzina, kimi zaman güven duygusunu sarsan deneyimlere yer verse de, her koşulda insanın içindeki iyiliğin korunması gerektiğine olan inancını yazılarının temel ekseni haline getiriyor.

“Haydi Yalansız” adlı eserinde hüzünlü hikâyelerin yanı sıra umut veren, parlak öykülere de yer veren Podkolzina, Rus kültürünü ve hayata bakış açısını anlamak açısından önemli bir pencere açıyor.

Günümüz dünyasında giderek aşınan güven duygusuna dair bu anlatıların, okur için ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çekiliyor.

Podkolzina aynı zamanda, dedesi Boris Rykabikin’den aktarılan bilgiler ışığında, 3 Mayıs 1945’te Berlin’in ele geçirildiğini canlı yayında duyuran efsanevi Sovyet radyo spikeri Juri Levitan üzerine yaptığı araştırma ve makalelerle de tanınıyor.

Televizyonun ve internetin olmadığı o dönemde, milyonlarca insan için tek haber kaynağı olan radyonun sesi Levitan, Sovyet hükümetinin sesiyle özdeşleşmiş bir figür olarak hafızalarda yer alıyor.