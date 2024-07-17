Güvenli bölgede yine katliam

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde “güvenli ilan ettiği” bölgeye saldırı düzenledi. Filistinlilerin sığındığı 2 kampa düzenlendiği bilgisi paylaşılan hava saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Gazze hükümetinin medya ofisine göre, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki bir okula düzenlenen saldırıda en az 23 kişi öldü, 73 kişi de yaralandı. İsrail ordusu 13 Temmuz'da da "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 90 Filistinli yaşamını yitirmişti.