‘Güvenli’ denilen yerler ön cephe haline geldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne katliamları sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in katliam yaptığı Gazze Şeridi’nde güvenli bir yer kalmadığı konusunda uyardı.

“İnsanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi” diyen UNRWA’nın Gazze’deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, “İsrail’in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini” vurguladı. Öte yandan ABD’nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze’de acil ateşkes ve ABD’nin İsrail’e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.