Güvenli kadro gelene kadar buradayız

Ebru ÇELİK

Hayvan hakları savunucuları, 45 hayvanı katleden AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde 44 gündür nöbet tutuyor.

11 Ekim'de hayvanların katledilmesi üzerine barınaktan gözlerini ayırmayan hayvan hakları savunucuları, barınağa güvenilir çalışma kadrosu istiyor.

Nöbet tutanlardan biri olan Ümit Baş, “Gebze Belediyesi’nin keyfi bir tutum sergilediğini biliyoruz. Kapıda asılı ziyaret saatlerinin olduğu tabelayı söktüler, Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın’ın keyfine göre içeri girebiliyoruz ama baskılar bizi yıldıramaz ilkesini benimsemiş Gebze Adalet Nöbeti İnisiyatifi olarak her türlü zorluğa rağmen içeri girip alabildiğimiz hayvanları alıp çıkarıyoruz. 44 gündür biz alanda olduğumuz için Gebze’deki hayvanlar rahatça dışarıda dolaşabiliyor. Biz hayvan severlerin isteği 11 Ekim’e kadar çalışan tüm personelin adli ve idari soruşturma kapsamına alınması ve bir daha Gebze RM’de çalıştırılmaması. Yeni kurulacak kadronun şeffaf ve gönüllüler tarafından denetlenebilir olması. Kadroya gelen kişiler öldürmeyi değil yaşatmayı seçmeliler” dedi.

BU İLK DEĞİLDİ

Barınakta yaşanan hayvan katliamının kamuoyuna duyurulmasına yardımcı olan kişilerden Filiz Yılmaz da " O gün içeri girdiğimizde hayvanları perişan halde gördük. Küçük ırklar, büyük ırkların yanında tutuluyordu. Yeni doğum yapan köpekler temizlenmemiş yavruları bir kenardaydı, hayvanların kaldığı kafesler dışkılarıyla doluydu. Çöp arabasını o gün de görünce artık işkillendim, bu çöp arabaları neden sürekli burada diye sordum çalışanlardan birine. Bana, ‘Bir daha buraya gelme. Gelirsen mahallenden aldığımız köpekleri sana asla vermeyiz' dedi. Barınaktan çıkınca Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği’nin başkanını aradım gördüklerimi anlattım. Sonra zaten dron çekimi sayesinde olan biteni hepimiz gördük. Yani bu katliam o güne özel değil, ardı da olan bir katliamdı” ifadelerini kullandı.