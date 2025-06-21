Güvenli kürtaj haktır

Sarya TOPRAK

İktidarın kadın bedeni üzerindeki tahakkümü sürüyor. Son zamanlarda isteğe bağlı kürtaj taleplerinin gerekçesiz şekilde reddedilmesine yönelik şikayetlerde artış yaşandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise kuruma iletilen bahse konu benzer şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdi.

Plansız veya istenmeyen gebeliğin sonlandırılmasının mevzuatta düzenlendiği ve belirli şartlarla güvence altına alındığının hatırlatıldığı yazıda, kişilerin bu hizmete ulaşabilmesinin önündeki engellerin gebe kadınların bedensel ve ruhsal sağlığını bozucu etkiler yarattığı belirtildi.

Yazıda kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtajın yapılıp yapılmadığına, yapılmayan yerlerde sebebinin ne olduğuna, bakanlığa bu konuda şikayet başvurusu olup olmadığına ve bu hizmete erişimin önünde engel oluşturabilecek herhangi bir iç düzenleme bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi ve veri paylaşılması istendi.

BirGün’e konuşan Mor Çatı Gönüllüsü Selime Büyükgöze isteğe bağlı kürtajların gerekçesiz reddedilmesinin “hak ihlali olduğunu vurguladı. Bu hak ihlalinin yıllardır devam eden bir sorun olduğunu belirten Büyükgöze, “Kadınların kamu hastanelerinde kürtaj hizmetine erişmesinin önünde ciddi bir engel var. Hastaneye gittiklerinde ‘bu hastanede kürtaj yapılmıyor’ cevabı alıyorlar genellikle. Üstelik herhangi bir yönlendirme de yapılmıyor.

KÜRTAJ ENGELLENEMEZ

Bu durumun kadınları özel hastanelere mecbur bıraktığının altını çizen Büyükgöze, “Bazı şehirlerde kürtaj yapan hiçbir hastane bulunmuyor. O şehirlerde yaşayan, kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar başka şehirlere gitmek zorunda kalıyorlar.

Büyükgöze sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlar, gebeliği sonlandırmak istiyorlarsa elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kürtajı engellemek mümkün değil. Ülkede sadece kadınların güvenli kürtaja erişimi engellenmiş oluyor. Güvensiz yöntemlere başvurmak zorunda kalıyorlar. Tüm dünyada böyle bu, nerede kürtaj yasaksa merdiven altı kürtajlar artıyor. Kadınların can güvenliği tehlikeye giriyor. Bu fiili engeller hak kaybı olmasının yanı sıra kadın sağlığı için de önemli bir tehdit.

HEDEF ALDI

Mayıs ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Başkanı Erdoğan 2026-2035 yılı arasını "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan ettiklerini duyurarak kürtaj için yeniden “cinayet” ifadelerini kullandı.

Bilgiye erişim gerekMor Çatı ve Kadının İnsan Hakları Derneği’nin ortak projesi “Kürtaj hakkım” ile kadınlar kürtaja dair gerekli bilgilere erişebiliyor. Bunun yanı sıra kamu hastaneleri kürtaj yapmayı reddettiğinde nasıl bir yol izlenebileceğine dair de yol haritası sunuyor. İnternet sitesinde sağlık çalışanları için de bir kılavuz bulunuyor. (kurtajhakkim.org/)