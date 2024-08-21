'Güvenli sokaklar'da bugün: Silahlı saldırıda baba öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralandı

İstanbul Maltepe'de, seyir halindeki motosiklete açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D'nin (30) kullandığı motosiklete Gülensu Mahallesi'nde başka bir motosikletli kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda M.D. ile oğlu Ö.M.A. (5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu Ö.M.A'nın ise tedavisi sürüyor.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.