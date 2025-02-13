Güvenlik açığına yetkililer sessiz

Maraş merkezli depremlerden en fazla hasarı alan kentlerden biri olan Hatay’da ‘güvenlik’ hâlâ en büyük sorunlardan biri. Sokaklardaki aydınlatma sorunlarının yanı sıra okullardaki güvenlik açığı velileri, öğrencileri ve öğretmenleri tedirgin ediyor. Güvenlik açığına örnek olaylardan biri de Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Abdulkadir İşcan İlkokulu’nda yaşandı.

TOKİ Abdulkadir İşcan İlkokulu’nun bahçesinde ve çevresinde; madde kullanımı, okula zarar verme, çocuğa yönelik istismar, okul çevresinde çocuğa yönelik şiddet gibi birçok olay yaşandı. Peş peşe gerçekleşen adli olayları veliler ve öğretmenler yetkililere bildirmesine, velilerin CİMER’e yazmasına rağmen çözüm bulunmadı. Velilerin ve öğretmenlerin, kontrolsüz kapı kullanımı ve okulun duvarlarının alçak olmasına yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazdığı yazılar da yanıtsız kaldı.

Geçen sene 12 Kasım’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen dilekçede okuldaki sorunlardan bahsedilerek özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Okulumuzun bahçe duvarı ve okulun arka tarafından açılan kontrolsüz kapı, öğrenciler açısından güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır. Bu sorundan dolayı öğrencilerimizden cinsel istismara ve şiddete uğrayanlar dahi vardır. 14 yaşından küçük bir kız öğrencimiz sabah okulun ön kapısından girip sınıfa hiç girmeden okulun arka bahçesinden açılan kontrolsüz kapıdan çıkarak dışarıda 2 kişi tarafından istismara uğramıştır. Dava savcılıkta devam etmektedir. Dışarıdan gelen sivillerin şiddetine uğrayan öğrencilerimiz yaralanmış ve bu durum birçok kez tekrarlanmıştır. Bahçenin çok geniş olması, okul duvarlarının alçak olması, güvenliğin sadece öğretmen nöbetleriyle sağlanması ve tam gün çalışmaması sebebiyle bu sorunlar çözülememektedir. Ortaöğretim çağında olup kendi okuluna devam sağlamayıp günün büyük bir kısmını okulumuz bahçesinde zararlı alışkanlıklarla geçiren siviller vardır. Bu durum öğrencilerimize kötü örnek olmakta ve tehlikeli bir ortam yaratmaktadır. Bu öğrencileri görüp müdahale eden öğretmenlerimiz aynı kişiler tarafından çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Hafta sonu okulun bahçesi alkol tüketimi için kullanılmakta ve bu durum hem okula hem de okul çevresinde yaşayanlara zarar vermektedir. Bu durumdan hem öğretmenler hem de velilerimiz şikâyetçidir. Sağlıklı bir eğitim-öğretim sürecinin yürütülebilmesi için; okul duvarlarının uygun bir yüksekliğe getirilmesi, arka taraftan açılan kapının kapatılması ve okulun tek giriş kapısının olması gereklidir.”

ÇALIŞMA BAŞLAYACAK SÖZÜ

Ancak gönderilen yazı da yetkililer tarafından yanıtsız bırakıldı. Reyhanlı Eğitim Sen Temsilcileri durumu öğrenmek üzere okula giderek incelemelerde bulundu. Temsilciler görüşmelerine ilişkin şunları aktardı: “Okulun arkasındaki duvarlar çok alçak. Arkadan da bir kapı açılmış. Okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler ‘Güvenlik problemi var, dışardan insanlar girebiliyor’ diyerek bildirmiş. Daha önce bağımlı biri duvardan atlayarak öğrenciye saldırmış. Çocuğa istismar olayı da yaşanmış ve bununla ilgili tutanaklar tutulmuş. Güvenlik açığı birçok kez bildirilmiş ve önlem alınması için çözüm bulunmamış. Ödenek de yapılmamış. Okul giriş ve çıkışları emniyetli değil. CİMER’den şikâyet de oluşturulmuş. Sonuç alınmamış. Duvarlarla ilgili çalışma yapılacağı bildirilmiş ancak şu an yapılan bir çalışma yok. Okullarda genel olarak bir önlem alınması gerekiyor. Tüm okullarda güvenlik personeli eksik, sağlanması gerekiyor. Okul çevresinde madde bağımlısı ya da madde satışına karşı devlet eliyle engellenmesi gerekiyor. Okuldaki duvarların ya da kapıların risklere karşı engelleyici olması lazım.”