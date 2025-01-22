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Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti

Nevşehir'de bir güvenlik görevlisi, çalıştığı bankada intihar etti.

Yurt
  • 22.01.2025 22:51
  • Giriş: 22.01.2025 22:51
  • Güncelleme: 22.01.2025 22:55
Kaynak: iHA
Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti
FOTOĞRAF: İHA

Nevşehir'de bir güvenlik görevlisi, çalıştığı bankada intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Ziraat Bankası Nevşehir Şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Doğuş Ş. (34), bankanın tuvaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle başına bir el ateş ederek ağır yaralandı.

Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra tuvalete giden bir başka banka çalışanı, Doğuş Ş.'yi yerde kanlar içinde görünce, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Doğuş Ş. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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