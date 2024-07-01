Güvenlik görevlisi, tartıştığı site sakinini öldürdü
Mersin'de bir yazlık sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, tartıştığı site sakini Sezer Soner Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, tartıştığı site sakini Sezer Soner Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdü.
Gece saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede, Sezer Soner Aktaş ile sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş öldü. Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.
Öte yandan Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, Aktaş'ın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, ardından güvenlik görevlisinin Aktaş'a saldırıp, bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar yer aldı.