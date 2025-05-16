Güvenlik harcamasında altı kat artış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik operasyonlara karşı yaygın protestoların yaşandığı Mart ayında güvenlik ve savunma harcamalarında rekor kırıldı. Kamuoyunda 19 Mart Darbesi olarak anılan bu süreçte, güvenlik ve savunma harcamalarında olağan dışı bir sıçrama kaydedildi.

Son yılların en kitlesel toplumsal direnişinin yaşandığı Mart ayında üniversite öğrencilerinden barolara, işçilere kadar geniş bir kesimin katıldığı eylemler, kolluk kuvvetlerinin TOMA’lar ile biber gazlı ve plastik mermili sert müdahalelerine sahne oldu. Bu dönemde kamu kurumları 16,9 milyar lira tutarında güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımı harcaması yaptı.

Ocak ayında 2 milyar 960 milyon lira olan harcama, Şubat ayında 2 milyar 978 milyon lira olarak gerçekleşti. Harcama tutarı bir ayda yaklaşık 6 kat artarak 16 milyar 936 milyon liraya çıktı. Aynı kalemden Nisan ayında da 6 milyar 512 milyon liralık harcama yapıldı.

Ocak-Nisan döneminde yapılan toplam harcama geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 240 oranında arttı. 2024 Ocak-Nisan döneminde 8,65 milyar lira olan güvenlik ve savunmaya yönelik harcama bu yılın aynı döneminde 29,4 milyar liraya çıktı.

SİLAH-TEÇHİZAT ALIMI

Harcamaların büyük bölümü, güvenlik ve savunmaya yönelik silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımları adı altında gerçekleştirildi. Mart ayında yapılan 16,9 milyar liralık harcamanın 10,4 milyar lirası, Nisan ayında yapılan 6,5 milyar liralık harcamanın da 2,3 milyar lirası bu alt kalemde kaydedildi.

Ayrıca Mart ayında 2,45 milyar lira, Nisan ayında da 1 milyar lira tutarında mühimmat alımı gerçekleştirildi. Analitik bütçe rehberinde bu alımlar, güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç ve savaş teçhizatında kullanılan mühimmat olarak tanımlanıyor.